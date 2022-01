Zielona Góra. W kamienicy przy ul. Wąskiej, którą strawił ogień, znów pojawili się strażacy. Po co?

Strażacy w kamienicy przy ulicy Wąskiej w Zielonej Górze pojawili się ponownie we wtorek, 4 stycznia br.

- Pojechaliśmy tam, by pomóc miastu w zabezpieczeniu dachu. Nałożyliśmy na niego folię, by obiekt nie niszczał jeszcze bardziej – informuje Arkadiusz Kaniak. – Nikt z ewakuowanych osób nie został wprowadzony do budynku. Inspektor nadzoru budowlanego po dokładnym zbadaniu zdecyduje, czy obiekt będzie nadawał się do zamieszkania. Cała góra została spalona. Na szczęście strop nie runął, bo byłaby jeszcze gorsza sytuacja. Ale niższe piętra zostały mocno podtopione. Trzeba była użyć tu sporo wody, by poradzić sobie z ogniem. Pamiętajmy też, że budynek jest stary…