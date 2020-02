Zielona Góra. W mieście ma ruszyć nowy żłobek. I to jeszcze w tym roku. Ile dzieci znajdzie w nim miejsce? Gdzie powstanie?

Magistrat chce na początek przyjąć 36 dzieci, docelowo, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miejsce mogłoby tutaj znaleźć aż 96 maluchów. Wcześniej w budynku, o którym mowa, mieściła się niepubliczna placówka. Jak mówi W. Haręźlak, obiekt wrócił do miasta. Teraz będzie to filia Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Wandy.

- Trwają prace przygotowawcze, które umożliwią 36 dzieciom korzystanie z tego miejsca – mówi W. Haręźlak. – To są różne zabezpieczenia przeciwpożarowe, malowanie, kupowanie mebli. I tego typu działania, które pozwolą na to, by żłobek, jako budynek, uzyskał wszystkie niezbędne dokumenty.

Zielonogórski magistrat będzie aplikować do programu Maluch plus, postara się też pozyskać pieniądze z europejskiego funduszu społecznego, by dokupić wyposażenie, ale wybudować też plac zabaw przy placówce.

– Miasto takiej wielkości jak Zielona Góra nie może niestety dostać pieniędzy zewnętrznych na budowę żłobka – wyjaśnia nam dyrektor departamentu. – Możemy dostać tylko wsparcie na rozbudowę, powiększenie liczby miejsc w żłobkach. Chcemy zobaczyć, jak ten program funkcjonuje i czy w ogóle zostaniemy uwzględnieni.

Miejsce znajdzie tu prawie 100 dzieci

W planach jest, by do placówki przyjąć prawie 100 dzieci. I to już od przyszłego roku, we wrześniu. Potrzeba jednak pieniędzy na dostosowanie kolejnych sal dla potrzeb maluchów.

Co dalej? Miasto na bieżącego sprawdza statystyki. Z myślą o ewentualnym tworzeniu nowych miejsc dla mieszkańców Zielonej Góry.