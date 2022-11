Zielona Góra. W sobotę każdy z nas może posadzić swoje drzewo. Na 800 lat miasta pojawi się 800 nowych drzew!

800 drzew na uczczenie 800-lecia Zielonej Góry to pomysł mieszkańców. Będzie zrealizowany. Każdy może pomóc posadzić drzewo, pierwsze dwie akacje zaplanowano w dwie soboty listopada. Rektor UZ już się zgłosił. A Ty? Jak dzięki tej akcji zmieni się miasto, co zyskają zielonogórzanie?

Miasto obchodzi w tym roku 800-lecie jego powstania, w przyszłym kolejny jubileusz – 700-lecie nadania praw miejskich. Oficjalne obchody zaplanowano od Winobrania 2022 do Winobrania 2023. Prezydent Janusz Kubicki i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Czesław Osękowski poprosili mieszkańców o propozycje i pomysły związane z podwójnym jubileuszem miasta. I tak powstał Bank Dobrych Pomysłów. Jednym z pierwszych zgłoszonych był właśnie ten dotyczący nasadzenia 800 drzew na 800-lecie miasta.

Zielona Góra nie tylko zielona z nazwy

- Nie tylko ja mam fisia na punkcie zieleni w mieście. Zielonogórzanie są przewrażliwieni, jeśli chodzi o drzewa i krzewy. Chcą, by Zielona Góra była zielona nie tylko z nazwy – mówi Renata Bogucka. – Dlatego pewnie nie tylko ja cieszę się, że z okazji jubileuszu będą nowe nasadzenia w mieście.

Każdy mieszkaniec może mieć swoje drzewo w mieście. Wystarczy przyjść w najbliższą albo w kolejną, czyli 19 listopada, sobotę. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze zaplanował wtedy sadzenie pierwszej partii drzew. W tym roku pojawi się ich 400, w przyszłym roku – tyle samo.

Jak informuje Agnieszka Miszon z ZGL - lipy będą sadzone w sobotę, 5 listopada, początek o 11.00 koło Castoramy. Chętni do udziału w akcji powinni się zgłosić mailowo na adres: [email protected] Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada. Osoby, które wezmą udział w akcji, otrzymają specjalne przypinki „Przyjaciel miejskiej zieleni”. Nie zabraknie też pamiątkowego zdjęcia.

Gdzie w Zielonej Górze pojawią się nowe nasadzenia?

Jaki jest plan? W sobotę, 5 listopada, na al. Zjednoczenia posadzonych zostaną 93 lipy szerokolistne. Gdzie pojawią się kolejne nasadzenia drzew? Wzdłuż ul. Dąbrówki, Długiej, al. Konstytucji 3 Maja i Wrocławskiej. Tu znajdzie miejsce 120 nowych drzew.

Po obu stronach Szosy Kisielińskiej 19 września posadzone zostaną 174 kasztanowce białe.

Ale to jeszcze nie koniec zielonych zmian w mieście. Pusta dziś ulica Bankowa zyska znów drzewa. Zobaczymy tu 37 lip drobnolistnych. Otoczenie ronda Huszczy zaplanowano zadrzewić 204 lipami szerokolistnymi i 17 klonami. Posadzone zostanie też 80 drzew przy ulicy Herberta, na rondzie Rady Europy będzie ich 60, a w Nowym Kisielinie – 120.

Miejsca nasadzeń drzew nie są przypadkowe. Chodzi nie tylko o to, by mieć miejsce na nową zieleń, ale by dzięki niej tworzyć w mieście tzw. korytarze ekologiczne. Pisaliśmy o nich na naszych łamach, jak są ważne dla ludzie i zwierząt.

Korytarze przewietrzające w Zielonej Górze