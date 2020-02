ZIELONA GÓRA: Więcej za wywóz śmieci zapłacimy miesiąc później

Wcześniej rada uchwaliła, że od marca zielonogórzanie będą więcej płacić za wywóz śmieci. Dlaczego? Bo koszty zagospodarowania śmieci rosną, a my więcej odpadów wrzucamy do pojemników. Ale każdy z nas może coś zrobić, by ograniczyć śmiecenie...

Jeśli jesteśmy mieszkańcami następujących sołectw: Barcikowice, Jany, Jarognie-wice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie, to miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 19 zł za każdą osobę, która zamieszkuje w danym domu. Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów, wówczas zapłaci 38 zł za każdego.

W pozostałych sołectwach i tzw. starej Zielonej Górze stawki będą inne. Jakie? Jeśli chodzi o nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej stawka wyniesie 25 zł za każdego mieszkańca, a w przypadku odpadów niesegregowanych - 50 zł.