Zielona Góra. Winobranie 2022. Natalia Szroeder pokazała swoje różne oblicza. Nie tylko przejrzała się w "Lustrach"

"Lustra", "Przyplywy" i inne hity Natalii Schroeder

- Ona jest świetna we wszystkim, co robi. Nie tylko pięknie śpiewa, ale potrafi wcielać się w różne role, co pokazała np. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Potrafi też pięknie tańczyć. Widzieliśmy to w "Tańcu z gwiazdami" - mówi Kinga, która od lat towarzyszy artystce w jej artystycznej drodze. - Z uwagą śledzę jej karierę i nie mogłam tu nie przyjechać. Do Was, do Zielonej Góry. Jest cudownie.

Zielonogórzanka Monika przyznaje, że bardzo jej się podobają piosenki Natalii Szroeder, a utwór "Lustra" i "Przypływy", który wokalistka wykonuje z Ralphem Kamińskim, odtwarzała już chyba tysiące razy.