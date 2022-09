Zielona Góra. Winobranie 2022 za nami. Oceniamy i proponujemy zmiany, by za rok było jeszcze lepiej Leszek Kalinowski

Winobranie 2022 za nami. Pozostały wspomnienia. Co się nam podobało, a co nie? Jakie było oficjalne rozpoczęcie świętowania podwójnego jubileuszu Zielonej Góry? Trwają podsumowania, oceny i wyciąganie wniosków na przyszły rok. Co się może zmienić?