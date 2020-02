Zielona Góra. Wracają spacery z psami ze schroniska, bo zakaz wstępu do lasów został zniesiony. Te psy wciąż czekają na wyprowadzenie

Wojewoda lubuski zniósł zakaz wstępu do lasu i od ostatniej środy możemy znowu korzystać z leśnych duktów i ścieżek.

Przez wiele tygodni zakaz obowiązywał ze względu na ASF. W lasach (a nawet w parkach!) nie odbywały się chociażby biegi. Ich organizatorzy musieli dwoić się i troić, by wymyślić alternatywne trasy.

Sporo osób może więc odetchnąć z ulgą. Zakazu już nie ma. Z tej decyzji cieszą się także pracownicy zielonogórskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wracają spacery z psami

Kiedy obowiązywał zakaz, psy z zielonogórskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt mogli wyprowadzać tylko wolontariusze. I to korzystając z osiedlowych ścieżek. Teraz znów mogą to jednak robić również mieszkańcy. Pracownicy schroniska przypominają, że zwierzaki wyprowadzane są przez osoby pełnoletnie. Dzieci zaś mogą to robić tylko pod opieką dorosłych (i to osoby dorosłe trzymają psa na smyczy!) Spacery odbywają się w godzinach: 11.00-15.00.



