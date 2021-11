Zielona Góra. Wybierz się do teatru na spektakl "Pan Mniam Mniam", zwłaszcza jak Twoje dziecko jest niejadkiem

Czy dzieci lubią jeść? Niekoniecznie. Stąd Tadków Niejadków nie brakuje. To z myślą o nich, ale nie tylko Lubuski Teatr przygotował nową propozycję. Przedstawienie pt. „Pan Mniam Mniam” skierowane jest zarówno do pięcio jak i 12-latków, a także ich rodziców.

To bardzo interaktywna sztuka. Dzieci będą czuły, że losy bohaterów zależą od nich.