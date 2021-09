Zielona Góra. Zbliża się 100. rocznica Kina Nysa. A w środku są prowadzone prace!

Działki od zaplecza, prace odkrywkowe

Budynek dawnego kina przy al. Niepodległości został w 2015 roku sprzedany za 1,2 mln zł. Taka była cena wyjściowa. Do przetargu przystąpiła jedynie firma AD Inwesment, zajmującej się nieruchomościami. Od tego czasu obiekt pozostaje nieużywany pomimo faktu, że jest to świetna lokalizacja w samym centrum Zielonej Góry.

W tym roku informowaliśmy o tym, że właściciel obiektu wniósł zapytanie do urzędu miasta o zakup sąsiadujących działek w celu dostosowania obiektu do zamiarów inwestorskich. Z czym dokładnie jest to związane? - Chodziło o teren od zaplecza, tak aby możliwy stał się dojazd z dostawami do tego budynku. Według mojej wiedzy te zapytania złożono w porozumieniu z optykiem, który ma swoją siedzibę tuż obok - wyjaśnia wiceprezydent Dariusz Lesicki. Ale zdradza też nieco więcej!