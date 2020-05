Zielona Góra. Zobacz jak przebiegają prace remontowe mostu w Cigacicach!

Starostwo powiatu, które nadzoruje inwestycję, od początku zapewniało, że przy jej realizacji czas będzie odgrywał znaczącą rolę. Nic w tym dziwnego, bowiem most w Cigacicach jest ważny dla mieszkańców regionu. Im szybciej będą mogli z niego korzystać, tym szybciej ich życie wróci do normalności. W tym kontekście warto przypomnieć choćby problem rolników, którzy bez tej przeprawy nie mogą dostać się maszynami rolniczymi na pola po drugiej stronie Odry. Oni również czekają z niecierpliwością na ponowne otwarcie mostu. To ma nastąpić najpóźniej listopada 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji ma zamknąć się w kwocie 12 mln zł.

Historia mostu w Cigacicach

Stary most w Cigacicach został otwarty 29 kwietnia 1925 r. Powstał w Zakładzie Konstrukcji Stalowych i Mostowych Beuchelt & Co. w Zielonej Górze. Jego historia bywała burzliwa. W 25 stycznia 1945 r. jedno z przęseł mostu zostało wysadzone przez niemieckie wojska, które chciały zatrzymać rosyjskie czołgi na linii Odry. Zniszczenie zostały naprawione w latach 50. ubiegłego wieku.

Nowy most w Pomorsku

W kontekście przepraw na Odrze warto także przypomnieć, że za jakiś czas mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z nowego mostu w Pomorsku. O budowę obiektu od lat zabiegał samorząd województwa lubuskiego, który w ramach rządowego Programu Mosty dla Regionów wnioskował o dofinansowanie realizacji 3 przepraw mostowych w: Pomorsku, Połęcku i i Gościmcu.