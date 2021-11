Zielona Góra. Zobacz, jak wygląda ŻakUZ Jubilatus! To prezent dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Okazji do świętowania było więcej. A wszystkie one zostały uwiecznione w nazwie, która jest symboliczna. Potomek Bachusa nazywa się ŻakUZ Jubilatus. Dlaczego tak? ŻakUZ - bo jest to prezent dla studentów UZ z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta, Jubilatus – bo jest wyjątkowo jubileuszowym bachusikiem – 60. w mieście, 20. wykonanym przez Roberta Tomaka i odsłanianym z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego!