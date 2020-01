ZIELONA GÓRA. Żołnierze pożegnali swojego dowódcę, płk Mirosława Szweda. Nie zabrakło wzruszeń [WIDEO, ZDJĘCIA]

W piątek na placu Bohaterów odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Podpułkownik Mirosław Szwed po 34 latach służby odszedł do rezerwy. W piątek po raz ostatni podpisał rozkaz dzienny i wpisał się do pamiątkowej księgi. Jego obowiązki tymczasowo przejmuje podpułkownik Tomasz Isio, dotychczasowy zastępca. W marcu wybrany zostanie nowy dowódca 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów. Żołnierze dziękowali byłemu przełożonemu za lata współpracy oraz za przygotowanie do pełnienia służby. – Grzegorz Markowski śpiewał, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Pożegnałem się z mundurem. Nie mnie oceniać moje osiągnięcia. Mogę jedynie stwierdzić, że mam osobistą satysfakcję i poczucie dobrze wypełnionego obowiązku – podsumował płk Mirosław Szwed.