Zielona Góra żużlem żyje. Zawodnicy Chóragan Riders także! Poznajcie żużlowców - amatorów, którzy pokochali czarny sport

AKŻ Huragan Zielona Góra działa lokalnie od około dziesięciu lat. Do 2018 roku był jedynym podmiotem amatorskim w mieście, jednak ówczesny zarząd miał nieco inną wizję funkcjonowania. Większość członków doszła więc do wniosku, że warto coś zmienić. Zmodyfikowano nazwę na Chóragan Riders i powołano nowy klub. Dziś liczy on 26 członków. Łączy ich nie tylko miłość do czarnego sportu, ale przede wszystkim chęć niesienia pomocy innym.

Zawodnicy Chóragan Riders tworzą zgraną grupę żużlowców amatorów. Lecz niech nie zmyli Was słowo ,,amator”! W starciach na torze dają z siebie wszystko i trzeba przyznać, że z roku na rok idzie im coraz lepiej. Biorą udział w wyścigach organizowanych w całej Polsce i poza granicami naszego kraju. W tym roku zostali zaproszeni m.in. do Norwegii.

Ty też możesz zostać żużlowcem

W tym roku żużlowcy amatorzy ruszyli z kopyta! Kupili nowy motor, który ma służyć tym, którzy chcą się sprawdzić na torze. – Każdy może się do nas przyłączyć. Wystarczy przyjść i spróbować swoich sił. Motor oznaczony jest literą ,,L”, tak jak te, które służą do nauki jazdy. Proszę się nie bać! Pokażemy co i jak, a jeśli ktoś załapie bakcyla, to zaprosimy na kolejny trening i pomożemy w realizowaniu pasji! – tłumaczy prezes Chóragan Riders. Przejażdżka lewoskrętną maszyną dostępna będzie za drobną opłatą. Jednak to nie wszystko. Klub odwiedzi też kilka miast, by zaprezentować swoją działalność. W planach jest również duży piknik motocyklowy na stadionie, który również będzie imprezą charytatywną.