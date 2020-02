Zielona Góra.Jeszcze macie szansę wyrazić swoją opinię na temat zmian w okolicy ul. Sienkiewicza. Latem jest tu pięknie [ZDJĘCIA]

- Dowiedzieliśmy się, że ma być w tej okolicy droga dojazdowa – wyrażają swoje obawy mieszkańcy. - Czy planowana jest sprzedaż działek, które w tej chwili są dzierżawione? Czy przeprowadzono dokładne badania geologiczne? Bo wiemy, że to kiedyś było wysypisko. Mogą to być grunty niestabilne. A ingerencja w skarpie może spowodować groźne konsekwencje. Jest ścieżka rowerowa. Czy jest zagrożenie, że zniknie? Wycinka drzew w parku Tysiąclecia

- Teren zielony warto zachować! – przekonuje radny Paweł Zalewski, który interesuje się tematem tego fragmentu miasta. – I chociażby zrobić ścieżkę rowerową. Zielone miasto leży mi na sercu, będą działał w tej sprawie – obiecuje radny. – To przecież zieleń izolacyjna w gotowej formie, teren, który retencjonuje wodę z miejsc położonych wyżej. To świetny trakt wypoczynkowy. I warto go zachować.

W tej okolicy ma powstać nowa inwestycja. Inwestor planuje zbudować do niej dojazd. - Droga będzie rzeczywiście ograniczona – uspokajał nas wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. – Do jedynie kilkudziesięciu metrów od strony ul. Sienkiewicza (wcześniej był pomysł, by wchodziła ona dalej w głąb wspomnianej zieleni – dop. red.). Widziałem już poprawioną koncepcję.

Pomimo tego, że plan zagospodarowania mówi o budowie tej ulicy, to miasto planuje odstąpić od wcześniejszego pomysłu dłuższej trasy.

Wciąż jednak można wyrazić swoją opinię w tej sprawie. W urzędzie miasta wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze. Chodzi o obszar ograniczony: ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Strzelecką i terenem byłych torów kolejowych. Będzie można go zobaczyć jeszcze do 24 lutego w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 809, w godzinach od 8.00 do 14.00. Uwagi należy składać na piśmie do prezydenta miasta Zielona Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020 r.