Zielona Góra.Park Tysiąclecia będzie zamknięty. Rozpoczyna się jego rewitalizacja. Będzie jak nowy z tężnią, fontanną, ogrodem sensorycznym

Jak remont, to plac budowy, a jak roboty, to muszą być ogrodzenia. Do Parku Tysiąclecia nie wejdziemy. Czy nie można będzie go udostępniać fragmentami? Nie bardzo, bo do zakończenia inwestycji odpowiada za teren wykonawca modernizacji. A wiadomo, jaką tendencję mają niektórzy ludzie, lubią niszczyć wszystko, co nowe.