Zielonogórscy harcerze przekażą Betlejemskie Światełko Nadziei

Idea

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju ma już 30 – letnią tradycję. Niegasnący ogień płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Co roku, niezależnie od uwarunkowań społecznych i politycznych, Betlejemskie Światełko wyrusza z tego miejsca w świat. Fakt ten czyni z niego znak pokoju i nadziei. Skauci i harcerze z całej Europy niosą ten symbol w postaci lampionów do swoich miast, instytucji i domów, głosząc tą postawą wartości dla każdego uniwersalne: pokój, braterstwo, wzajemne zrozumienie, prawdę, godność, tolerancję i przyjaźń.

Związek Harcerstwa Polskiego w akcję Betlejemskiego Światła Pokoju zaangażowany jest od 1991 roku. Przedstawiciele ZHP tradycyjnie przejmują je od słowackich skautów i podają dalej: do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, i Szwecji.