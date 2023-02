Zielonogórscy koszykarze z SKM Zastal za jednym zamachem „załatwili" sobie dwa finały Cezary Konarski

Wielkim sukcesem młodych koszykarzy SKM-u Zastalu Zielona Góra zakończył się półfinałowy turniej Pucharu Polski w kategorii U19. Zielonogórzanie, nie dość, że awansowali do finału Młodzieżowego Pucharu Polski, rozgrywek, które zorganizowane zostały po raz pierwszy, to dodatkowo za jednym zamachem wywalczyli awans do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski.