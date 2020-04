Zielonogórscy strażacy dostaną wóz z 40-metrową nowoczesną drabiną!

Duży przetarg dla straży pożarnej

Nowy pojazd dla strażaków w Zielonej Górze zostanie pozyskany w ramach inwestycji prowadzonej przez komendę PSP w Toruniu. – Rozpisano przetarg, według którego zakupionych zostanie 20 nowych pojazdów, tzw. drabin, które trafią do strażaków w całej Polsce, w tym również do nas – twierdzi st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze.

Warto podkreślić, że przetarg opiewający na kwotę 51 mln zł został już zakończony. Wygrała go firma Rosenbauer, która w opinii samych strażaków, produkuje bardzo dobry i nowoczesny sprzęt pożarniczy. Według zapisów kontraktu, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nowy kompleksowy pojazd na podwoziu MAN trafi do Zielonej Góry do końca października br.

Strażacy otrzymają 40-metrową drabinę

Dotychczas zielonogórscy strażacy dysponowali 30-metrową oraz 37-metrową drabiną. Niestety, ten sprzęt jest już mocno wysłużony.