Zielonogórscy wojownicy z ASW Knockout już szykują się do ważnych walk

Podopieczni trenera Tomasza Pasek, aktualni mistrzowie świata seniorów – Rafał Gąszczak i Kacper Frątczak - razem ze swoimi klubowymi kolegami przebywają na zgrupowaniu w Mysłowicach. Na Śląsku pod okiem szkoleniowca kadry narodowej Witolda Kostki zielonogórzanie rozpoczęli przygotowania do tegorocznych mistrzostw Europy seniorów, które zaplanowane są na początek grudnia w Turcji.

- Rozpoczęliśmy bardzo intensywny okres w związku z przesunięciem zaplanowanych na wiosnę turniejów rangi mistrzostw Polski. W zasadzie cały wrzesień i październik naszpikowany jest turniejami krajowego czempionatu we wszystkich formułach i kategoriach wiekowych – powiedział Tomasz Pasek. - Wakacje są już zaplanowane, nasi sportowcy będą regularnie uczestniczyć w seminariach, konsultacjach i zgrupowaniach, na które zostali powołani. Będziemy przygotowani do rywalizacji na sto procent, by kontynuować wielkie sukcesy z poprzednich sezonów .