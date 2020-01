Zielonogórscy wojownicy z ASW Knockout nagrodzeni „Herosami" [ZDJĘCIA]

Kapituła Polskiego Związku Kickboxingu na czele z prezesem Piotrem Siegoczyńskim przyznała wyróżnienie najlepszym polskim zawodnikom i trenerom. Aż trzy statuetki pojechał do Zielonej Góry. „Herosami” nagrodzeni zostali ubiegłoroczni mistrzowie świata – Rafał Gąszczak został zawodnikiem roku w rywalizacji na planszy, a Kacper Frątczak zawodnikiem roku walk zawodowych. Z kolei nagrodę dla klubowego trenera roku otrzymał Tomasz Pasek, który w ciągu 15 lat razem ze swoimi podopiecznymi stworzył klubową potęgę na skalę światową. Kategoria, w której triumfował zielonogórski szkoleniowiec została przydzielona po raz pierwszy.

- Naszym celem są igrzyska olimpijskie – powiedział Tom asz Pasek. - Rozpędziliśmy tę maszynę i już nikt nas nie zatrzyma, widzę naszych sportowców na podium w tle powiewającej flagi międzynarodowego komitetu olimpijskiego. Jesteśmy mocno skoncetrowani na tym, co robimy, mamy wsparcie parterów oraz instytucji, a motywacji z pewnością nigdy nam nie zabraknie. Wiele lat ciężkiej pracy w klubie oraz w reprezentacji Polski zostało docenione, czego efektem są aż trzy statuetki „Herosa”, które przyjechały do Zielonej Góry. Bardzo cieszy fakt, że nasze poczynania na rzecz rozpowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju kickboxingu w Polsce zostały zauważone aż w Warszawie. Podczas uroczystości obecni byli wszyscy najważniejszi ludzie polskiego kickboxingu. Naprawdę mamy być z czego dumni. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z sytuacją, że aż trzy tak prestiżowe nagrody zdobyli reprezentanci jednego klubu. To historyczna chwila dla lubuskiego sportu i trend, który warto podtrzymać w kolejnych latach.`