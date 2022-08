Zielonogórska dzielnica Nowe Miasto świętuje w Drzonkowie. Udane dożynki w "miejskim stylu", a na deser gwiazda wieczoru czyli Beata i Bajm Jarosław Wnorowski

W Zielonej Górze-Drzonkowie, na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, trwają „Dożynki z Miejskim Charakterem”. Wśród wielu atrakcji znalazł się korowód dożynkowy (ok. 13.00, po mszy św. o 12 w kościele pw. MB. Ostrobramskiej). Nie brakło wielu atrakcji, wciąż można dołączyć, zwłaszcza, że dziś do 22.30 dojazd autobusem linii 30 jest darmowy, a autobusy kursują wyjątkowo co 15 minut.