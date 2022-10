Zielonogórska hala znów kipiała od emocji! Trybuny niosły koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra do zwycięstwa Cezary Konarski Mariusz Kapała

+88 Zobacz galerię Hala CRS kipiała od emocji. Zielonogórscy kibice nieśli koszykarzy Zastalu do wygranej. Mariusz Kapała

To był „szalony" mecz. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra bardzo długo przegrywali z MKS-em Dąbrowa Górnicza, ale finiszowali imponująco i ostatecznie wygrali 94:90. Kibice, jak zawsze głośnym dopingiem nieśli zastalowcvów do zwycięstwa. Obejrzyjcie w naszej galerii zdjęć, co działo się na trybunach zielonogórskiej hali CRS >>>>