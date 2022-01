Zielonogórska policja zatrzymała graficiarzy. Wpadli na gorącym uczynku!

Do zdarzenia doszło w środku nocy w miniony weekend. Policjanci z wydziału kryminalnego prowadzili w tym czasie działania operacyjne. Na ulicy Żołnierzy II Armii zauważyli dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy nieśli duże torby. Policjanci postanowili sprawdzić, co mężczyźni robią w tym miejscu, w środku nocy i co mają w torbach.

Po wylegitymowaniu okazało się, że zatrzymanymi są 41-letni zielonogórzanin i jego 29-letni kolega z województwa dolnośląskiego. W torbach mieli puszki z farbą w sprayu.