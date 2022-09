Zielonogórski deptak wraca do stanu sprzed Winobrania. Zobaczcie, o co zadbał Zakład Gospodarki Komunalnej! Agnieszka Linka

O czystość podczas Winobrania i po nim dba w Zielonej Górze Zakład Gospodarki Komunalnej. To dzięki ich pracy miasto nie tonęło w śmieciach i różnego rodzaju innych zanieczyszczeniach. Teraz, kiedy Dni Zielonej Góry już za nami trzeba przywrócić aglomerację, a przede wszystkim deptak do stanu sprzed świętowania. Na ulice wyruszyli pracownicy ZGK i trzeba przyznać, że mieli co robić. Zobaczcie, ile trzeba włożyć pracy, by wszystko wyglądało jak należy!