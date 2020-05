Zielonogórski deptak wraca do życia. Ogródki, restauracje i kawiarnie znów otwarte. Pojawili się pierwsi goście

- Bardzo przyjemnie jest w końcu usiąść przy kawce. W końcu trochę normalności człowiek może doświadczyć, bo przez te prawie trzy miesiące siedzenia w domu można było zwariować – mówi Paweł, pierwszy klient kawiarni Niger na zielonogórskim deptaku.

Restauratorzy nareszcie się cieszą

Powody do radości mają także restauratorzy. – Długo czekaliśmy na to, żeby w końcu ruszyć. Zostały nam ostatnie poprawki, sprzątanie i czkamy na otwarcie. Zobaczymy, co czas przyniesie. Mamy nadzieję, że ludzie będą do nas przychodzić. Pogoda temu sprzyja. Poza tym przez koronawirusa wszyscy są już mocno zmęczeni siedzeniem w domu. Do tej pory nie było gdzie wyjść i posiedzieć – mówi menadżer pizzerii La Gondola w Zielonej Górze, Adrian Woronin.