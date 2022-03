Zielonogórski Magazyn Darów. Trwa wypakowywanie darów. Przychodzą też pierwsi potrzebujący pomocy. Wiadomo, co jest bardzo potrzebne

Pomoc dla Ukrainy w Zielonej Górze. Zielonogórski Magazyn Darów

Zielonogórski Magazyn Darów to miejsce, gdzie mieszkańcy miasta przynoszą potrzebne rzeczy dla obywateli Ukrainy i z którego można te rzeczy odbierać dla potrzebujących. Powstał na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Zjednoczenia 110.

We wtorek co chwilę podjeżdżają samochody. Kierowcy odwiedzają dzielnicę Nowe Miasto, tam trwa wielka zbiórka.

- Jeździmy dzisiaj po dzielnicy Nowe Miasto i odbieramy dary. Będziemy wracać do tych samych miejsc, bo tam dalej prowadzone są zbiórki - mówi kierowca pan Andrzej.

Pod magazyn podjeżdżają też zielonogórzanie z kartonami i reklamówkami wypełnionymi darami.