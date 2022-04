Zielonogórski ninja Teofil Deciuk walczy o tytuł mistrza świata. „Zamierzam to wygrać"

Po przygodzie z torami Ninja Warrior nadeszła pora na poważniejsze wyzwanie. Teofil Deciuk jako jeden z pięciu Polaków zakwalifikował się na mistrzostwa świata ninja, które 2 i 3 kwietnia rozgrywane będą w Greensboro w Karolinie Północnej.

- Będziemy rywalizować na trzech różnych torach zbierając punkty odpowiednie do zajętej pozycji. Łączny wynik wyłoni zwycięzcę – mówił Teofil Deciuk przed wyjazdem do USA. - Sama kwalifikacja to już jest wspaniałe wyróżnienie, a sam start to najbardziej wymagające przeszkody zebrane w jedno miejsce. Do ich pokonania potrzeba ogromnej siły, wytrzymałości, równowagi i wszechstronnej sprawności plus precyzji i skupienia na każdym kroku. Nie ma miejsca na pomyłkę, jeden błąd i koniec „zabawy” na torze.