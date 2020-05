Zielonogórski radny ma pomysł, by w mieście pojawiło się więcej tablic informujących o jakości powietrza. Co na to miasto?

- W maju przez blisko dwa tygodnie nie działała stacja pomiaru jakości powietrza przy ulicy Krótkiej – mówi radny KO, Dariusz Legutowski. – Powodem rzekomej awarii był brak prądu. Jak to możliwe, że w centrum miasta dzieją się takie rzeczy? Przez to mieszkańcy Zielonej Góry byli pozbawieni oficjalnych danych o powietrzu, którym oddychają.

D. Legutowski zauważa, że Zielona Góra do dziś nie ma własnego systemu badania jakości powietrza i korzysta z pomiarów stacji przy ul. Krótkiej, którą zajmuje się Regionalny Wydziału Monitoringu Środowiska GIOŚ. Drugim ekranem, z którego można się dowiedzieć, jakim powietrzem oddychamy, jest tablica w szkole na Jędrzychowie. Ta zresztą powstała z jego inicjatywy. Czy takich punktów nie mogłoby być więcej?

W mieście powinny pojawić się kolejne tablice informacyjne

- Mam pomysł, by w Zielonej Górze pojawiły się kolejne tablice – mówi Legutowski. I przekonuje, że musimy zacząć od informowania mieszkańców. Świadomość, jakim powietrzem oddychamy, może wpłynąć na podejmowane przez nas działania. Plan jest prosty – zacząć od informacji, postawić na edukację, by palenie śmieciami w piecach stało się przeszłością. – Takie tablice byłyby połączone z systemem badania jakości powietrza, tak jak jest to na Jędrzychowie – dodaje radny. - Na początku ich montaż i działanie mogliby finansować prywatni przedsiębiorcy. W zamian reklamowaliby się na nośnikach, by inicjatywa była samowystarczalna. Gdzie tablice mogłyby zawisnąć? Prowadzę już pewne rozmowy z właścicielami budynków w centrum miasta.