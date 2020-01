Zielonogórski szpital jest gotowy na pacjentów z koronawirusem? Jak wirus się objawia i co trzeba o nim wiedzieć?

- Drogą kropelkowo-oddechową – mówi dr Korczak. – Pacjent kichnie, my możemy to zainhalować i przez śluzówkę wirus przenika do naszego organizmu. W przypadku zakażenia koronawirusem jest też możliwa droga kontaktowa. Ktoś ręką dotknie wydzieliny pacjenta, który jest zakaźny, zatrze sobie spojówki… Ważna jest więc higiena, mycie rąk, dezynfekcja. Wirus jest podatny na działanie środków z alkoholem.

Okres jego wylęgania u pacjenta to około 14 dni.

– Jeżeli przebywał w prowincji Hubei i ma objawy, niepokoi go cokolwiek, to według wytycznych konsultanta krajowego powinien się zgłosić do oddziału zakaźnego – mówi dr Korczak. – My go zbadamy, skonsultujemy, zrobimy badania. Jeżeli to jest okres do 14 dni i pacjent wrócił z tego rejonu, wtedy będzie izolowany. Jeśli pacjent wrócił z Chin, ale z innego rejonu, też zostanie skonsultowany. Natomiast jeżeli pacjent nie był w rejonie typowo zagrożonym, wrócił z innego obszaru i nie ma dolegliwości, to nie ma sensu, by zgłaszał się na oddział zakaźny.