Zielonogórski szpital nie ma wyjścia. Będzie szył maseczki

Prezes Działoszyński zapowiedział też uruchomienie monitoringu w związku ze zwiększonym obłożeniem pacjentów, którego szpital się spodziewa. - Ponadto uruchomiliśmy rejestrator rozmów, gdyż z różnymi sytuacjami się spotykamy – dodał. Poruszył też kwestię finansów szpitala: - Mamy przestoje finansowe, nie dostaliśmy środków w ramach ryczałtu, o które wnioskowaliśmy. Jeśli z powodu braku personelu nie będziemy mogli realizować planowych działań, to będziemy również ponosić straty. Do tego dochodzi teraz zamknięcie przedszkoli, szkół i żłobków, co może wpłynąć na ograniczenie personelu medycznego w pracy.

5 mln złotych dla lubuskich szpitali

Na posiedzeniu sztabu marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała o decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa, otrzymanej 10 marca. Dotyczyła przekazania 5 mln zł dla lubuskich szpitali na walkę koronawirusem.

– Dzisiaj przekazujemy pieniądze szpitalom. Wystąpiliśmy też o przyspieszenie drugiej transzy, by można było działać - poinformowała. – Czekamy także na gotowość NFZ do wypłaty szpitalowi 1/12 ryczałtu. Po to, żeby szpital miał możliwość dokonania pilnych zakupów, bo niektóre oddziały nie realizują działań planowych. Słabym punktem jest długie oczekiwanie na diagnostykę, żeby laboratorium było także w Zielonej Górze. Udało się to osiągnąć w Szczecinie, który ma już swoje laboratorium.

