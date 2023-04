Zielonogórskie Dni Logistyki. Debata przedsiębiorców, czyli jak teoria łączy się z praktyką na Uniwersytecie Zielonogórskim

O tym, jak przebiega współpraca między praktykami, firmami i zakładami z regionu a uczelnią, mogą przekonać się uczestnicy spotkania na Uniwersytecie Zielonogórskim. A dzieje się bardzo dużo, bo w ramach Zielonogórskich Dni Logistyki zorganizowano trzydniową międzynarodową konferencję naukową, odbyła się też debata przedsiębiorców.

- W szóstej już edycji konferencji naukowej biorą udział przedstawiciele uczelni nie tylko polskich, ale także ze Słowacji i Czech – mówi dr Katarzyna Huk z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. - Spotykamy się co roku, żeby dyskutować na temat logistyki. Natomiast Zielonogórskie Dni Logistyki to była inicjatywa studentów. Oni chcą mieć kontakt z praktykami. Obecnie jest to spotkanie przedstawicieli ośmiu firm, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Wymiana doświadczeń podczas Zielonogórskich Dni Logistyki

Konferencja naukowa to okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych środowisk związanych z nauką i logistyką. Wśród uczestników są studenci, samorządowcy, wybitni krajowi i zagraniczni badacze naukowi oraz praktycy branży logistycznej. Podczas konferencji, przedstawiciele abas Business Solutions Poland prowadzą prelekcje związane z wdrażaniem i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w firmach produkcyjnych.

Spotkanie to także okazja do pokazania się studentów z jak najlepszej strony, zaprezentowanie swoich prac.

Przedsiębiorcy wyznaczają kierunki rozwoju

Zdaniem dra hab. inż.. Krzysztof a Witkowskiego, prof. UZ – takie debaty są ważne ze względu na kontakt z praktyką. Studenci widzą, że ta współpraca z firmami się układa, że to czego uczymy na zajęciach, jest potrzebne i wykorzystywane w praktyce, w firmach i przedsiębiorstwach. Właściciele firm i dyrektorzy mają okazję zapoznać się z tym, nad czym pracują studenci.

- Te spotkania pokazują nam, że mamy mocne wsparcie uczelni, ale także praktyków, którzy wyznaczają nam kierunki rozwoju, byśmy mogli spełnić ich oczekiwania – zauważa dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ.

Dominik Gala, student trzeciego roku logistyki, podkreśla, że dzięki takim spotkaniom można poznać oczekiwania przedsiębiorców.

- Dla nas to szansa na znalezienie ciekawej pracy, poznanie oferty firm, jaką mają dla młodego pokolenia, wchodzącego na rynek pracy – zauważa student. – To pozwala nam dobrze się przygotować do zabiegania o atrakcyjne zatrudnienie. Natomiast włączenie się w organizacje wydarzenia, to nowe doświadczenie, zdobycie nowych umiejętności, nawiązanie kontaktów. Korzyści są dla obu stron.

