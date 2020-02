Zielonogórskie targowisko przy ulicy Owocowej straszy. Czy powstanie nowe? Takie są plany...

Mieszkańcy przyznają, że produkty sprzedawane na targowisku są najwyższej jakości, jednak sam wygląd bazarku pozostawia wiele do życzenia. Do tego jest również problem z zaparkowaniem samochodu. Problem w tym, że plac przy ulicy Owocowej należy do prywatnego właściciela...

- Poruszona przez pana radnego sprawa jest w kompetencji rady miasta - poinformował wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Trzeba zacząć działać

Czy w związku z tym temat ucichnie na kolejne 10 lat? Radny Sławomir Kotylak zapewnia, że poruszy ten problem na najbliższej sesji rady miasta.

- My, radni, jesteśmy od tego, by wysłuchać mieszkańców i składać zapytania. Moim zdaniem prezydent jest zobligowany nie tylko do przerzucenia odpowiedzialności, ale do zaproponowania jakiegoś rozwiązania. Problem jest zauważalny od 10 lat. To chyba wystarczający czas na to, by się zastanowić nad propozycją nowej lokalizacji. Ja mogę wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą- skasujmy Łącznik Zielonogórski za ten milion zagospodarujmy teren targowiska - mówi S. Kotylak. Radny dodaje, że odpowiedź prezydenta nie rozwiązała problemu, a spowodowała jedynie, że pojawiły się kolejne pytania.