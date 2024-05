Zielonogórzanie marzą. Czy inaczej niż za poprzedniej władzy?

Marzenia się spełniają. Warto więc marzyć

- Liczymy też, że wspólne działania miasta, urzędu marszałkowskiego, wojewody sprawi, że będą nowe inwestycje i nowe możliwości leczenia. Bo ciągle z tym u nas jest krucho, a kolejki do specjalistów czy na badania dużo dłuższe niż np. w północnej stolicy województwa – podkreślają Wanda i Franciszek Górgurewiczowie.

Trzy lata temu zielonogórzanie marzyli też o tężni. To się spełniło, a nawet z nawiązką, bo jest mała w ogrodzie botanicznym, większa w Parku Tysiąclecia i na terenie szpitala.

- Apetyt wzrasta w miarę jedzenia – śmieje się Jadwiga Gacka-Nowakowska. - Przydałaby się jeszcze jakaś też w południowo-zachodniej części miasta. Bo dla starszych ludzi odległość ma znaczenie. A większość rekreacyjnych obiektów jest we wschodniej.

Nie tylko pani Jadwiga liczy na modernizacje kolejnych parków (m.in. Park Świętej Trójcy), budowę kolejnych ścieżek rowerowych czy siłowni pod chmurką. Ale to nie dziwi, zieleń i inwestycje rekreacyjne zawsze były ważne dla mieszkańców. Podobnie jak sprawna i wygodna komunikacja.