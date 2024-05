Zielonogórzanie narzekają na wydział komunikacji. Kolejki, odległe terminy i zamknięte okienka. Z czego wynikają problemy i fatalne opinie?

Nowe tablice, odbiór dowodu rejestracyjnego czy wniosek o prawo jazdy

Zawiedzionych jest wielu

18-letnia Alicja w lutym chciała zarejestrować się do wydziału komunikacji. Najbliższy termin na wyrobienie profilu kierowcy był wówczas dostępny dopiero na początku kwietnia. Na wizycie okazało się, że trzeba już mieć zdjęcie do prawa jazdy. Kolejny termin był na połowę maja. - W maju, kiedy miałam już dokument od lekarza i zdjęcie, wypisanie PKK (profil kandydata na kierowcę) trwało może trzy minuty, ale czekałam w sumie trzy miesiące — mówi.

- Od kilku dni próbuje dostać się do okienka z prawem jazdy. Mają w środku sześć stanowisk do obsługi interesantów, a używają tylko trzech. Jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, którzy wymieniają prawa jazdy, ogromna kolejka, a żeby umówić wizytę, trzeba czekać co najmniej dwa tygodnie – napisał redakcji pan Maciej, czytelnik.

Czy system się sprawdza?

Jak się dowiadujemy, odmowa przyjęcia przez urzędników nieumówionych osób nie wynika z ich złej woli, a z wewnętrznego regulaminu zgodnie, z którym pracownicy realizują zadania jedynie po wcześniejszym zapisaniu na spotkanie. Monika Zapotoczna, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra informuje, że system obowiązujący w Wydziale Komunikacji funkcjonuje już od lat i został oceniony jako najkorzystniejszy dla interesantów. Jak mówi, zapobiega długiemu oczekiwaniu w kolejce na terenie urzędu, a mieszkańcy mogą zaplanować z wyprzedzeniem termin wizyty. Takie rozwiązanie ma również ograniczać problemy z zaparkowaniem pojazdu w pobliżu wydziału. - W naszym przekonaniu umożliwia on dostosowanie terminu do własnych potrzeb i możliwości czasowych – dodaje.

Z czego wynikają kolejki?

Blokowanie wizyt

Oceny internautów przerażają

Pani Anna dodała opinię tydzień temu. Jedna gwiazdka. Dlaczego? - Niestety dalej obowiązuje chore umawianie się na dzień i godzinę. To jest dla mnie niepojęte, bo niektórzy pracują w takim wymiarze, że naprawdę ciężko jest zaplanować, jak będzie się pracowało za miesiąc czy półtora, a takie niestety często są najbliższe terminy — napisała. Pani Hanna ma podobne zdanie. Napisała, że organizacja i funkcjonowanie urzędu pozostawiają wiele do życzenia. -Aby mieć możliwość załatwić, trwającą nawet 3 minuty sprawę, należy czekać na swój termin miesiąc czasu. Jest to zaskakujące, jak źle może być zarządzany urząd w dzisiejszych czasach – czytamy. Pan Witold dodał, że jakby się dało, to nie przyznałby ani jednej gwiazdki. Narzeka na nieuprzejme urzędniczki i ponownie zwraca uwagę na czas oczekiwania na wizytę, który w jego przypadku wynosił aż 31 dni.