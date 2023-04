Zielonogórzanie od samego rana święcą pokarmy. Zajrzeliśmy do ich koszyczków! | ZDJĘCIA

Wielka Sobota to dzień, kiedy kościoły wypełniają się wiernymi, którzy chętnie przychodzą ze swoimi koszykami wielkanocnymi , by poświęcić pokarmy .

Tradycja święcenia pokarmów sięga początków chrześcijaństwa. W Polsce jednak zwyczaj ten upowszechnił się w XIV wieku. Co ciekawe, w czasach szlacheckich święcono wszystkie pokarmy spożywane w czasie Świąt, ustawiano je na długim stole, a księża chodzili od domu do domu. Na przestrzeni lat uległo to zmianie. Obecnie do kościołów udajemy się już tylko z małymi (symbolicznymi) koszyczkami, zaś sama zawartość "święconek" pozostaje niezmienna. Najważniejsza jest bowiem symbolika tego co przynosimy w koszyczkach: