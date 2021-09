Zielonogórzanie podziękowali Ekkiemu. pamiątkową tablicą przed Muzeum Ziemi Lubuskiej. To wielki przyjaciel miasta

Eckchardt Gärtner - przyjaciel Zielonej Góry. Dziękujemy mu za pomoc pamiątkową tablicą

Eckchardt Gärtner nie tylko organizował antybiotyki, gdy brakowało ich w zielonogórskim szpitalu i nie można było przeprowadzać operacji. Sprowadził mnóstwo różnych medykamentów. Wychodzi ścieżki do różnych instytucji, by przywieźć do Zielonej Góry potrzebny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Jego działalność była bardzo szeroka...

Jak podkreśla Barbara Krzeszewska-Zmyślony z Uniwersytetu Zielonogórskiego - ułatwiał kontakty polskim i niemieckim strażakom, lekarzom, sportowcom, artystom, zespołom folklorystycznym, uczniom i seniorom, wojskowym, stowarzyszeniom i organizacjom. Nic dziwnego, że był np. honorowym członkiem stowarzyszenia Kiwanis.

Wiele ciepłych słów pod adresem Ekkiego (jak nazywali go zielonogórzanie) można było usłyszeć od zgromadzonych przed Muzeum Ziemi Lubuskiej zielonogórzan. Przyszli, by w ten sposób podziękować mu za wielkie serce, za miłość do Zielonej Góry.