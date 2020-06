Zielonogórzanie pożegnali zmarłego Zygmunta Stabrowskiego

Tłum na pogrzebie Zygmunta Stabrowskiego

Zygmunt Stabrowski zmarł 31 maja 2020 roku w wieku 75 lat. Na uroczystości pogrzebowe odbywające się na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej przyszły tłumy mieszkańców. Nie zabrakło przy tym wielu znanych postaci, m.in. w pogrzebie wziął udział prezydent Janusz Kubicki, rektor Wojciech Strzyżewski, prezes Zofia Banaszak, dyrektor Leszek Kania, maestro Czesław Grabowski, przewodniczący rady Piotr Barczak, wicemarszałek Łukasz Porycki a nawet Ivan Kosonogov, konsul Rosji z Poznania.

- Zygmunt kochał ludzi, kochał Zieloną Górę - tymi słowami zwrócił się do zebranych prezydent Janusz Kubicki. - Odszedł od nas człowiek o ogromnej wrażliwości i wielkim sercu. Uczył nas pracy dla miasta, dla ludzi. Uczył nas dobra. Głosił, że cała mądrość i filozofia życia to dobroć i niesienie pomocy potrzebującym. Drogi Zygmuncie, dobrze że szczęśliwy los tak pokierował twoim życiem, że spotkałeś na swojej drodze to wszystko, co było ci przeznaczone. Wszystko to przyjąłeś z godnością i do końca wypełniłeś. Byłeś osobą pełną ciepła i źródłem życiowej mądrości, którą dzieliłeś się z nami - mówił włodarz Zielonej Góry.