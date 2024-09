Zielonogórzanie protestują. Przy pomniku Bachusa zbierali podpisy pod petycją do władz miasta

Piotr Gawłowicz mieszka w okolicy, dlatego jako jeden z wielu przechodniów podpisał petycję. Uważa, że decyzja o budowie jest nieprzemyślana.

– Kiedy spojrzymy na stare niemieckie plany, to widać, że ten park stanowił naturalny ciąg przewietrzania miasta. Nasze władze w tej chwili chyba myślą o tym, żeby to miasto zabetonować. Przykłady mamy co chwilę. A tereny zielone to nasze płuca. Kolejna sprawa, jeżeli to ma być szpital dla dzieci, to jest tam bardzo złe miejsce. Jest pętla autobusowa, blisko tory kolejowe, gdzie jest ruch, a blisko są trzy zespoły szkół. Obok akademik uniwersytetu. Jaki tam będzie spokój, jak te drzewa zostaną wycięte? Moim zdaniem taka placówka powinna być w miejscu ustronnym, gdzie te dzieci będą miały spokój – wyjaśnia.