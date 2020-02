Zielonogórzanie skarżą się na firmę działającą na terenie Zastalu. Problemem jest brud, smród i szczury

Zdaniem zielonogórzan problemy występują w związku ze składowaniem odpadów przyległych do budynku firmy. Mają się one często znajdować poza wyznaczoną do tego działką. Ale to nie jedyne uwagi…

- Już rok temu zgłaszali się do mnie okoliczni mieszkańcy, którzy skarżyli się na odór, hałas oraz liczne stada ptaków, kotów, much, czy też nawet szczurów. To wszystko z powodu składowania odpadów przez firmę Eurokey. Teraz sytuacja się powtarza. Ludzie się martwią i zastanawiają, co będzie, gdy przyjdą upały - twierdzi radny Jacek Budziński. Polityk PiS złożył w tej sprawie interpelację, do której dołączył zdjęcia wykonane przez mieszkańców.

Warto zauważyć, że magistrat już w zeszłym roku reagował na te doniesienia. Miasto twierdzi, że spółka narusza decyzję zezwalającą na składowanie i przetwarzanie surowców wtórnych. Sporną kwestią jest m.in. składowanie materiałów czekających na recykling na placu przed halą. W tej sprawie zostały wszczęte dwa postępowania administracyjne.