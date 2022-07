Zielonogórzanie zadowoleni z życia w swoim mieście. W rankingu “Szczęśliwy dom, miasto dobre do życia” zajęliśmy 3. miejsce

Dobre miasto, szczęśliwi mieszkańcy

Otodom, najpopularniejszy serwis nieruchomości w Polsce między wrześniem a lutym 2022 r. przeprowadził badanie, w czasie którego respondenci z całej Polski odpowiadali na pytanie "Jak szczęśliwy czujesz się w mieście, w którym mieszkasz?" Odpowiedzi udzieliło 35 897 mieszkańców. Ankietowani swoją ocenę wyrażali w skali od 1 (zupełnie nieszczęśliwy/-a) do 5 (maksymalnie szczęśliwy/-a). Poza ogólnym wskazaniem poziomu szczęścia respondenci podawali też, jakie elementy oddziałują na niego pozytywnie, a jakie negatywnie. Z opublikowanego przez Think.co, firmę badawczo - rozwojową specjalizującą się w rynku nieruchomości raportu wynika, że Zielona Góra jest 3. z kolei miastem, którego mieszkańcy czują się najszczęśliwsi (3,95). Wyprzedziła nas Gdynia (4,3) i Gdańsk (3,96).

Co cieszy, co martwi

Co zdaniem mieszkańców wpływa na komfort mieszkania w polskich miastach? Aż 29% wskazuje na dostęp do sklepów. Najważniejsze, codzienne sprawy chcemy załatwiać w bezpośredniej okolicy i cieszy nas dyskont czy sklep niedaleko domu. Cenimy też miasta, które dają dostęp do natury (21,7%), są dobrze skomunikowane (23,9%), z wieloma opcjami rozrywki i relaksu (21,1%), a także bezpieczne (21,7%).