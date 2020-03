Zielonogórzanie zdecydowali. Tak będzie wyglądał nowy parking przy Palmiarni w Zielonej Górze!

Membranę tworzy tzw. siatka mesh. Często używana w reklamach wielkopowierzchniowych, które układa się np. na rusztowaniach remontowanych budynków. W przypadku parkingu zastosowana miała być siatka o wiele wyższej wytrzymałości i trwałości. Wykonana z materiału perforowanego zapewniałaby dobry przepływ powietrza, dźwięku i światła. To rodzaj lekka elewacji. Najbardziej znanym obiektem, na którym zastosowano takie rozwiązanie, jest stadion piłkarski we Wrocławiu, wybudowany na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Niestety, również ten projekt przegrał w głosowaniu.

Siatka nie przypadła do gustu

Siatka (fachowo taki element nazywa się siatką cięto-ciągnioną), to obecnie modny i coraz częściej stosowany element elewacji. Mimo to najmniej przypadł mieszkańcom do gustu, zdobywając jedynie 453 głosy. Nowoczesny design w tym wydaniu podkreśla charakter budynków w stylu industrialnym i minimalistycznym. Nacięte i rozciągane oczka w siatce tworzą powierzchnię, która „oszukuje” oko, robiąc wrażenie niejednolitej płaszczyzny. Jest przez nią dobra widoczność. To lekka elewacja, równocześnie bardzo wytrzymała. Chętnie stosowana jako element dekoracyjny.