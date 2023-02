Zielonogórzanin chciał zapłacić za zakupy kartą lojalnościową. Nie udało się. Poczuł się oszukany

Zakupy w Zielonej Górze. Karta lojalnościowa się wyzerowała

- Miałem w sobotę imieniny, chciałem zrobić zakupy i zapłacić kartą Skarbonka Senior . Powinno się uzbierać ok. 130 zł. Ale pieniędzy nie było na koncie, w kasie kazali zapłacić kartą. Ale była awaria i kartą bankomatową też nie było można zapłacić. Zapłaciłem gotówką. To było jeszcze w starym roku. Złożyłem reklamację i ciągle czekam na odpowiedź – opowiedział Czytelnik.

Z pytaniami zwróciliśmy się do biura prasowego sieci marketów.