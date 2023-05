Zielonogórzanin jest na 99 procent pewien, że znalazł miejsce i nazwiska osób, których szczątki trafiły do rowu!

Stary cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Znalezisko w niedzielę

W niedzielę popołudniu, 7 maja niedaleko głównej bramy na stary cmentarz w Zielonej Górze mieszkańca zainteresowały hałdy ziemi, których wcześniej nie było. Podszedł i przeraził się, bo zobaczył fragmenty ludzkich kości, m.in. łatwą do rozpoznania żuchwę. W piachu były też fragmenty trumny, uchwyty, koronki i części urny. Na miejscu był razem z narzeczoną. Zaznaczyli miejsca patykami i wezwali policję. Potem jeszcze kilka razy zawiadamiał komendę, bo co przyszedł na miejsce, to wciąż trafiał na kolejne części szkieletu. Domagał się zabezpieczenia miejsca potencjalnego przestępstwa przed wejściem innych ludzi, czy psa oraz usuwania śladów.

- Zadzwoniłem nawet do komendy głównej w Warszawie. Powiedziałem, że chyba sam zabezpieczę teren. Dowiedziałem się, że nie jest to nielegalne. Wydrukowałem napisy o zakazie wejścia i zalaminowałem. Jak przyszedłem z tym na cmentarz, okazało się, że teren został zabezpieczony - opowiada Tomasz Miński.

