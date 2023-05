Zielonogórzanin Mateusz Zalewski gwiazdą mistrzostw Polski. Zdobył aż cztery medale

- To był z pewnością jeden z moich najlepszych turniejów, jakie do tej pory rozegrałem – powiedział Mateusz Zalewski. - Jestem zadowolony ze swojej gry i również z tego, że w odpowiedni sposób podszedłem do zawodów. Żałuję jedynie, że nie udało nam się zdobyć złotego medalu w mikście, bo było bardzo blisko.