Zielonogórzanin miał groźny wypadek. Teraz wraca do "Ninja Warior". Ma szansę na finał! Będziecie oglądać?

Nieszczęśliwy wypadek w finale

Zielonogórzanin wystąpił w II edycji show. Dotarł do finału, gdzie spotkał go nieszczęśliwy wypadek. Podczas przechodzenia z jednej przeszkody na drugą wypadł z toru. Trafił do szpitala. Szczęśliwie cało wyszedł z sytuacji – co więcej, czuje ogromny apetyt na zwycięstwo. Zaliczany do liderów ma duże szanse ponownie trafić do grupy finalistów.

Krzysztof trenuje parkour od 2003 roku. Obecnie łączy pracę z pasją - jest trenerem w tej dziedzinie.

„Ninja Warior” - kiedy oglądać?

„Ninja Warrior” to światowy fenomen, który narodził się 25 lat temu w Japonii. Rodzime wersje programu można było oglądać w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. USA, Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Indonezji, Izraelu, Włoszech, Malezji, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zawodnicy uczestniczący w show muszą przejść wyjątkowy tor liczący kilkadziesiąt przeszkód, sprawdzający różnego rodzaju umiejętności fizyczne.