Zielonogórzanin odwiózł śmieci na wysypisko. Ale nie mógł ich oddać

- Zawiozłem tam śmieci, odpady garażowe. Na dzień dobry usłyszałem, że mam pokazać dokument, dotyczący płacenia za śmieci – opowiada zielonogórzanin. - Wróciłem do domu i przywiozłem odpowiedni kwit. Po czym usłyszałem, że śmieci/odpady garażowe nie są posegregowane i zostałem odesłany w cholerę. A chciałem zapłacić za możliwość zostawienia tych śmieci na wysypisku. To może lepiej wywieźć je do lasu?

To nie jest jedyny głos, dotyczący postępowania w sprawie odbioru śmieci.

Pytamy więc w urzędzie miasta.

- Zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych osoba przyjeżdżająca do PSZOK powinna okazać na prośbę pracownika potwierdzenie zapłaty za wywóz odpadów (jeżeli jest mieszkańcem domku) lub potwierdzenie zapłaty za czynsz za ostatni miesiąc (jeżeli jest mieszkańcem bloku) – wyjaśnia dyrektor departamentu komunikacji społecznej Monika Zapotoczna. - W regulaminie jest także informacja, że do punktu są przyjmowane tylko posegregowane odpady i że nie ma możliwości segregacji na miejscu. We wszystkich przekazywanych mieszkańcom wiadomościach dotyczących PSZOK zawsze prosimy, aby przed przyjazdem przeczytali regulamin. Jest tam naprawdę wiele informacji, które mogą zapobiec takim sytuacjom jak ta zgłoszona redakcji.