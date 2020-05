Zielonogórzanin:- Płacę 1200 zł za kartę mieszkańca, a nie mam gdzie zaparkować samochodu!

Zadzwonił do nas mieszkaniec ul. Wazów. Skarżył się na niedostateczną ilość miejsc parkingowych w swojej okolicy. Podkreślał, że o każdej porze dnia, ciężko zaparkować samochód, ponieważ z parkingów korzystają pacjenci szpitala, a także pracownicy Urzędu Miasta. Rodzina pana Janusza posiada dwa samochody. Do tej pory mógł nieodpłatnie pozostawiać je w strefie parkowania. Od 15 czerwca to się zmieni. Roczna opłata za pierwszy pojazd wynosi 60 złotych. Jednak za posiadanie drugiego auta mieszkaniec Zielonej Góry będzie musiał zapłacić aż 1200 złotych. To wynika z najnowszych stawek Strefy Płatnego Parkowania.

- Dwa samochody i mieszkanie w centrum to luksus! - odpowiada radny

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radnego Roberta Górskiego, który pracował nad tym projektem. - Sprawa jest bardzo prosta. Opłaty poszły w górę, bo w systemie płatnego parkowania nie ma rotacji - mówił Górski. - Do tej pory opłaty za parkowanie nie były po to, żeby ludzie mieli gdzie zaparkować, lecz były zwykłym podatkiem. W centrum miasta większość miejsc i tak była zawsze zajęta. Jeżeli ktoś mieszka w centrum i chce mieć drugi samochód, to musi zapłacić więcej. Niestety, mieszkanie w centrum i posiadanie dwóch samochodów jest luksusem. Na jedno auto jest niższa opłata, za drugie już znacznie większa. Tak jest w innych polskich miastach i zachodniej Europie. Nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy odstawać pod tym względem. Naszym celem jest zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców, a nie to, żeby samochody stały tam całymi dniami i zajmowały miejsca. Strefa płatnego parkowania nie funkcjonuje tak, jak powinna. Przejeżdżam przez centrum i widzę, że wszystkie miejsca są zajęte. Można stać całą dobę bezpłatnie, a nie o to w tym chodzi. Brakuje miejsc dla ludzi, którzy chcą załatwić swoje sprawy - tłumaczył Górski.