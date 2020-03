Zielonogórzanin skarży się na posiłki w szpitalu. "Jakbym miał żwir w ustach"

O tym, że szpitalne jedzenie bywa wątpliwej jakości pisano niejednokrotnie. Nasz Czytelnik, który trafił na niemal dwa tygodnie do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze postanowił udokumentować czym go karmiono. - Nawet to, co wyglądało dobrze było często niezjadliwe. Czułem jakbym miał żwir w ustach - podsumowuje.

Nasz Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości red.) nie ukrywa, że nie spodziewał się rarytasów w szpitalnym menu. – Nie sądziłem jednak, że będzie tak źle. Wygląda na to, że szpital w Zielonej Górze postanowił podtrzymać niechlubne tradycje polskiej ochrony zdrowia w tej kwestii – tłumaczy mężczyzna. I dodaje, że serwowana żywność była po prostu niezjadliwa.

- Zupy były zazwyczaj okrutne. Weźmy na przykład barszcz. Nie potrafiłem rozpoznać, co się w nim znalazło, ale uważam, że było raczej przeznaczone dla trzody chlewnej nie dla ludzkiej konsumpcji. Jestem również ciekawy sposobu produkcji szpitalnych kopytek. Z jednej strony twarde jak kamień a z drugiej całkowicie się rozlatują – twierdzi zielonogórzanin. Jego zdaniem najgorsza była jednak „papka”, którą otrzymał pewnego dnia. - Zidentyfikowałem kaszę, pęczak, biały ser, kawałki kukurydzy, papryki i aromat mięsa niewiadomego pochodzenia. Jestem przekonany, że ktoś po prostu zmieszał wszystko to, co zostało z poprzednich dni – przekonuje. – Nawet to, co wyglądało w porządku później okazywało się niesmaczne. Wyjątkiem od tego był chleb, który był naprawdę w porządku!