Zielonogórzanin szybko stracił ćwierć miliona złotych! Liczył na zarobek z kryptowalut

Policja w Zielonej Górze. Zgłosił się kolejny oszukany mieszkaniec

- Przestępcy przekonali go, że może bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze w kryptowaluty, dzięki którym w krótkim czasie zarobi duże pieniądze. Nie podejrzewając podstępu zgodził się na propozycję i podał przestępcom wszystkie swoje dane z dowodu osobistego oraz dane karty płatniczej. Po chwili fałszywy doradca kazał mężczyźnie zainstalować aplikację do zdalnej obsługi komputera - mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mężczyzna zgłosił się do zielonogórskiej komendy i złożył zawiadomienie dotyczące perfidnego oszustwa. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że oszuści zadzwonili do niego w godzinach porannych podając się za doradców inwestycyjnych i zaproponowali, że pomogą pomnożyć zgromadzone przez niego oszczędności.

Zielona Góra. Zamiast zysku jest duża strata

Po chwili 68-latek zorientował się, że nie ma kontroli nad swoim laptopem, a ekran komputera zgasł. Przestępca przekonał go, że to standardowa procedura i wszystko jest właśnie sprawdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego. To niestety uśpiło czujność mężczyzny, który nieświadomy tego, że za chwilę straci oszczędności życia, wykonywał bez zastanowienia polecenia fałszywego konsultanta i pozwolił przestępcom działać bez przeszkód.