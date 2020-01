Zielonogórzanin w Sanatorium Miłości 2020. Wiemy, kim jest uczestnik drugiej edycji programu Sanatorium Miłości

Waldemar to zielonogórzanin. - Temperament nie pozwala mu siedzieć w domu i jako ochroniarz dorabia w bibliotece. Uwielbia sport, przez wiele lat był bramkarzem. W dzieciństwie marzył, aby zostać aktorem, ale ostatecznie poszedł do technikum elektrycznego. Dzisiaj jest członkiem amatorskiej grupy teatralnej w klubie seniora - czytamy na oficjalnej stronie programu.

Waldemar z Sanatorium Miłości 2020: kogo chce poznać?

Uczestnik show mówi, że miłość jest dla niego wszystkim, a kiedy kocha, to na zabój.

Do związków podchodzi poważnie i gdy już spotyka na swojej drodze tę jedyną osobę, chce tę znajomość legalizować.

Waldemar czuje się samotny i zależy mu na znalezieniu drugiej połowy.

Waldemar to aktywny i energiczny człowiek. Przyznaje, że nie wie, co to starość, bo czuje się jak nastolatek.